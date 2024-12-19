В Безенчуке мать выгнала сына, а тот сжег купленную ею квартиру

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В начале мая текущего года в полицию поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов, расположенных в поселке Безенчук, произошло возгорание квартиры, принадлежащей местной жительнице 1968 года рождения. По указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли осколки стеклянной бутылки со следами горючей смеси. По результатам пожарно-технической экспертизы, назначенной следователями, эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог.

Со слов соседей, бутылки с зажигательной смесью в окно квартиры кинул сын потерпевшей. Полицейские установили местонахождение местного жителя, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил следователям, что незадолго до происшествия мать выгнала его из дома из-за асоциального образа жизни. В порыве эмоциональных переживаний он решился на поджог квартиры, которую ранее родственница приобрела для него, обставила мебелью и техникой. Он причинил ущерб матери на общую сумму более 165 тысяч рублей.

В настоящее время расследование продолжается. Следствием фигурант обязан подпиской о невыезде и надлежащем поведении.