В банке Тольятти украли вклады клиентов

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Согласно документам, предоставленным потерпевшим, причиненный ему ущерб составил более 1 млн рублей.

В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 65-летний житель Центрального района, который сообщил, что у него в период с августа прошлого года по март текущего года со счета в банке похитили свыше 1 млн рублей.

Сотрудники полиции опросили операционистов, администраторов и других сотрудников филиала публичного акционерного общества, изъяли и изучили документы и видеозаписи.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 29-летняя операционист отделения одного из банков, владея персональными данными клиента, незаконно сняла денежные средства со счета и присвоила их. В настоящее время женщина уволена работодателем.

Оперуполномоченные установили местонахождение, задержали жительницу города Жигулевск и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправного деяния признала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием. Женщина пояснила, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ «Кража». Следователем женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские продолжают работу по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленницы. В настоящее время у следствия есть основания полагать, что подозреваемая совершила не менее пяти аналогичных хищений.