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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката ПАСО

18 июля 2024 16:11
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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката ПАСО

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката ПАСО Бурцева и двух жителей региона Боссерта и Шаталова, причастных к мошенничеству.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные лица пообещали жителю г. Тольятти, в отношении которого возбуждено и находится на рассмотрении в суде уголовное дело по ч.3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»), решить вопрос с сотрудниками судебных органов по не привлечению последнего
 к уголовной ответственности.

В марте 2023 года мошенники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ при получении денежных средств в размере 2 млн рублей.

Следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти фигуранты признаны виновными в инкриминируемом преступлении, им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима: Бурцеву  – 2 года и 2 месяца, Боссерту и Шаталову  – по 2 года лишения свободы каждому.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой 8 июля 2024 года решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

 

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