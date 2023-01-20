Учительница из города Отрадный перевела мошенникам более 3,434 млн рублей

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В течение 2-х дней женщине 1963 года рождения, работающей учителем в одной из школ города, звонил неизвестный, сообщал, что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, жительница Отрадного ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные звонившим расчетные счета. Поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб причиненный потерпевшей составил более 3,434 млн. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Будьте внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись! Будьте бдительны.