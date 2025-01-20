Убийцу женщины, найденной в "Запорожце" Гоши Куценко, отправили в СИЗО

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Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Абдуллина Альбера Игоревича меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в ночь на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованную машину.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "убийство", он также ранее судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (убийство, изнасилование, кража), уточнили агентству в правоохранительных органах.

Фото: pxhere.com