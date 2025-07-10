У жительницы Октябрьска украли канистру бензина и две пилы

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В марте текущего года в дежурную часть отдела полиции обратилась 30-летняя жительница города Сызрань с заявлением о краже имущества из ее частного дома, расположенного в городе Октябрьск на ул. Меловая. Материальный ущерб, по оценке заявителя, составил порядка 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели дом и прилегающую территорию, подробно опросили заявителя и провели подворовый обход. В ходе опроса женщина пояснила, что постоянно проживает в административном центре, а в доме в Октябрьске бывает время от времени - пока идет ремонт.

Полицейские во время осмотра места происшествия установили, что злоумышленник через имеющийся проём в заборе проник на территорию двора, а затем, разбив стекло в оконной раме, открыл запорное устройство и проник в дом. Со слов собственницы из помещения похищены бензиновая пила, медный провод, набор плашек для нарезания резьбы на трубах, сабельная пила и 10 литровая канистра с бензином марки АИ-92.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при проверке возможных мест сбыта похищенного, из комиссионного магазина, расположенного в Сызрани оперативники изъяли залоговые документы на электроинструмент, схожий по описанию с похищенным имуществом, на имя жителя Октябрьска, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный 44 – летний мужчина, признал свою вину в совершении противоправного деяния и сообщил сотрудникам полиции, что вырученные деньги от продажи чужого имущества он потратил на продукты питания и личные нужды. Затем, в присутствии понятых добровольно выдал сотрудникам полиции похищенную канистру с бензином, которая хранилась у него дома.

Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьск СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшей.