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У сызранца с дачи украли металлические емкости и трубу

2 июля 2024 11:43
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У сызранца с дачи украли металлические емкости и трубу

На месте происшествия полицейские обнаружили сломанный забор и следы протектора шин грузового автомобиля.

В сентябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1962 года рождения, у которого с территории дачного участка СНТ «Нефтяник» были похищены металлические ёмкости и труба. Причинённый ущерб заявитель оценил на сумму 55 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики, опросили хозяина дачи, очевидцев произошедшего и выяснили, что участок только частично огорожен, т.е. посторонние люди могут заходить на указанную территорию. Мужчина рассказал полицейским, что о краже имущества ему сообщил по телефону сосед по дачному участку, который заметил повреждение забора на чужом огороде и следы протекторов шин транспортного средства. Когда через несколько дней хозяин участка смог приехать на дачу, то обнаружил отсутствие двух металлических ёмкостей и металлической трубы длинной 2,5 м, диаметром 75 мм и обратился за помощью в полицию.

При отработке мест возможного сбыта похищенного в одном из пунктов приёма цветного металла сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли приёмо-сдаточные акты, выданные на паспортные данные жителя Сызрани.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили его возможное место нахождение, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Сызранец 2004 года рождения признал свою вину полностью и сообщил полицейским, что совершил хищение чужого имущества совместно со своим знакомым – местным жителем 1994 города рождения. Как выяснили полицейские, злоумышленники, вступив в преступный сговор, заранее выкопали металлические изделия на даче потерпевшего. Старший товарищ, использовав размещенную на известном сайте информацию, договорился о времени и месте с водителем автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки, после чего злоумышленники сдали похищенное имущество в пункт приёма цветных металлов, не посвящая в детали своего преступного умысла автовладельца.

Со слов задержанных, с вырученных денег в размере 16 000 рублей они оплатили услуги грузоперевозки, оставшиеся разделили поровну и потратили на личные нужды. По данным сотрудников полиции оба подозреваемых не имеют официального заработка, один из них – мужчина 1994 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

 Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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