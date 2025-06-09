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У сызранки нашли игрушку, в которой были спрятаны наркотики

9 июня 2025 09:34
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У сызранки нашли игрушку, в которой были спрятаны наркотики

На Ульяновском шоссе в Сызрани задержан автомобиль Volkswagen, в котором находилась ранее судимая за кражу 39-летняя местная жительница. Во время общения с пассажиром полицейские обратили внимание на поведение женщины: она заметно нервничала и постоянно смотрела на мягкую игрушку, которую держала в руках. 

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли игрушку, внутри которой прощупывался твердый предмет. Вскрыв ее, оперуполномоченные обнаружили внутри обмотанный изолентой пакет, в котором находилось 50 свертков с порошкообразным веществом. При исследовании экспертами экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России «Сызранское» установлено, что изъятое в своем составе содержит синтетический наркотик эфедрон, общей массой более 62 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

При обследовании транспортного средства водителя, который не подозревал о преступных намерениях пассажирки, на заднем сидении в сумке обнаружены и изъяты еще 16 свертков с веществом, которое согласно заключению эксперта является производным наркотического средства N-метилэфедрон в крупном размере общей массой более 12 грамм.

В ходе производства обыска в жилище 39-летней сызранки, в квартире дома по улице Урицкого полицейскими обнаружено и изъято еще 28 свертков с наркотическим веществом общей массой более 40 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Следствием установлено, что расфасованное на малые дозы наркотическое средство женщина приобрела через сеть Интернет, планируя сбыть его с помощью тайников-закладок, организованных на территории Самарской области. Осуществить задуманное злоумышленница не смогла, так как ее оперативно задержали сотрудники полиции.  

 Уголовное дело  с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. Обвиняемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Теги: Стоп Наркотик

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