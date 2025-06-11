У девушки из Тольятти в квартире нашли 6 кг наркотиков

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В полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что местная жительница 2002 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки сведений оперативники выехали по месту жительства девушки и в присутствии понятых провели осмотр квартиры, в ходе которого изъяли свертки с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по городу Тольятти, по результатам которого установлено, что изъятое является наркотическими средствами – метадон, N-метилэфедрон, героин и мефедрон общая масса которых превышала 6 килограммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса 23-летняя безработная девушка пояснила, что приобрела запрещенные вещества через сеть Интернет, с целью их дальнейшей реализации на территории города.

Также сотрудники полиции выяснили, что ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Следственным Управлением УМВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Судом, по ходатайству органа следствия, девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают её причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.