Трое жителей Самарской области ночью через отверстие в заборе воровали ковролин

101

В ходе оперативных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков, полицейские задержали подозреваемых в хищении продукции предприятия.

Сотрудники полиции в ночное время проводили оперативные мероприятия в промышленной зоне города Отрадный. Находясь возле одного из предприятий, полицейские заметили, как через отверстие в заборе мужчины выносят рулоны и грузят их в автомобиль. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков передали информацию в дежурную часть полиции, представились и потребовали у «грузчиков» документы, удостоверяющие личность и пояснения.

Жители Кинель-Черкасского района 1986, 1988 годов рождения и 30-летний уроженец города Отрадный сообщили сотрудникам полиции, что являются сотрудниками предприятия и признались в противоправной деятельности - сговоре похитить рулоны кавролиновой и текстильной продукции для последующей перепродажи. Полицейские предали мужчин сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы и продолжили несение службы.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и пригласили в отдел полиции представителя предприятия. Он написал заявление с просьбой привлечь работников к уголовной ответственности за кражу и предоставил документы, согласно которым стоимость похищенной продукции составляет свыше 55 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено собственнику.

В отношении задержанных следственным отделом ОМВД России по г.Отрадному по признакам преступления, предусмотренного п.а, ч.2, ст.158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.