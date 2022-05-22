Тольяттинские полицейские задержали несовершеннолетнего угонщика автомобиля

51

В полицию Тольятти обратился местный житель 1980 года рождения, который рассказал, что у него похищен автомобиль «ГАЗ-270720». Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что вечером он припарковал транспортное средство возле дома по улице Комзина в Центральном районе, а на утро обнаружил его отсутствие.

Сотрудники отдела полиции в ходе опроса потерпевшего установили цвет, особые приметы и государственный номер автомобиля. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем наружным службам полиции.

Находясь на маршруте патрулирования в Центральном районе города сотрудники Госавтоинспекции во дворе дома по улице Ленина обнаружили автомобиль, схожий по описанию с похищенным, о чем сообщили в дежурную часть территориального отдела внутренних дел.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. С их слов установили личность подозреваемого - жителя Тольятти 2004 года рождения, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное преступление и задержали его по месту жительства.

Несовершеннолетний подозреваемый вместе с законным представителем были доставлены в отдел полиции, где задержанный признался в совершении преступления. Молодой человек пояснил, что, проходя мимо автомобиля, разбил стекло машины, нашел в бардачке запасной ключ и поехал кататься по своим делам, после чего припарковал автомобиль рядом со своим домом.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

В отношении подозреваемого сотрудниками дознания возбуждено уголовное дело.