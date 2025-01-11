Тольяттинка в магазине украла бытовую химию

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В конце ноября 2024 года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что днем неизвестный похитил с прилавка бытовую химию.

Причиненный ущерб заявитель оценил более 3 000 рублей.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастна местная жительница 1992 года рождения, ранее судимая за имущественные преступления и привлекавшаяся к административному штрафу за правонарушение, предусмотренное ст.7.27 КоАП РФ. Оперуполномоченные установили её местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправных деяний признала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. Женщина пояснила, что похищенную бытовую химию продала случайным прохожим, а полученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и, возможно, выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.