Тольяттинка в ходе застолья ударила ножом приятеля

117

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении местного жителя 2005 года рождения с травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося по месту проживания молодого человека выехал участковый уполномоченный полиции. Сотрудник полиции опросил пострадавшего и очевидцев, произвел осмотр места происшествия, изъял у заявителя медицинские документы из лечебного учреждения. При опросе мужчина пояснил, что он в состоянии алкогольного опьянения находился в компании друзей. Между ним и местной жительницей возник конфликт, в ходе которого женщина 2001 года рождения достала кухонный нож из ящика шкафа и нанесла ему колото-резаную рану. После чего потерпевшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в медицинское учреждение.

Полицейский задержал злоумышленницу на улице в Центральном районе и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная вину признала и пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и не смогла совладать с эмоциями на замечание потерпевшего.

Его здоровью причинен легкий вред.

В отношении ранее судимой безработной 23-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.