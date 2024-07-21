Тольяттинка, проснувшись после застолья, обнаружила пропажу дорогостоящего велосипеда

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница и сообщила, что из ее квартиры украли горный велосипед, стоимостью свыше 17 000 рублей.

В ходе опроса заявительница сообщила полицейским, что к ней в гости приходил мужчина, с которым она недавно познакомилась. После продолжительного застолья хозяйка квартиры уснула. Проснувшись наутро, женщина обнаружила в коридоре отсутствие вело транспорта.

Со слов заявительницы полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска поступила информация, что схожий велосипед реализован неустановленному лицу через комиссионный магазин, а к хищению может быть причастен местный житель, который позже задержан по месту жительства.

Подозреваемый - 28-летний житель Ставропольского района ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений в содеянном признался и пояснил, что в связи с трудной финансовой ситуацией решил забрать велосипед у новой знакомой, пока та спала. Похищенное имущество чуть позже он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.