Тольяттинец зашел в пекарню и, покупая выпечку, украл 5 тысяч

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1987 года рождения о том, что из кассы пекарни, расположенной на улице Кудашева, неизвестный мужчина похитил деньги.

Оперуполномоченным женщина подробно рассказала, как двое мужчин зашли в пекарню, один - попросил товар с витрины, а второй ждал у прилавка. После того как покупатели ушли, работница пекарни обнаружила пропажу денег из кассы в сумме 5000 рублей.

Патрульные полицейские, получив ориентировку на розыск злоумышленника, задержали мужчину 1990 года рождения на территории Центрального района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что умысел на кражу возник у него внезапно, а похищенные деньги потратил на собственные нужды. Его приятель, давая свидетельские показания, подтвердил слова задержанного.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.