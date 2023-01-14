Тольяттинец вывез с территории предприятия компрессор

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Днем 29 декабря 2022 года в дежурную часть Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1973 года рождения, который пояснил, что в вечернее время с неохраняемой закрытой территории одного из предприятий Автозаводского района был похищен дизельный компрессор.

Сотрудник дежурной части уточнил описание похищенного имущества, довел ориентировку на розыск до личного состава отдела полиции, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие автопатрули.

Экипаж сотрудников Госавтоинспекции находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.

В ходе патрулирования полицейские на шоссе, ведущем в промышленно-коммунальную зону города, обратили внимание на автомобиль-манипулятор, который перевозил схожий по приметам компрессор и сопровождающий его автомобиль «Лада Гранта». Водителей транспортных средств задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее судимый за аналогичное преступление и неправомерное завладение транспортным средством безработный местный житель 2004 года рождения признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенное имущество планировал перепродать. Для перевозки похищенного, злоумышленник арендовал машину–манипулятор, водителя которого ввел в заблуждении, сказав, что компрессор принадлежит ему, и вызвался сопроводить перевозимый груз до ближайшего пункта приема металла.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Оперативники вернули компрессор законному владельцу.

Полицейские обращают внимание: Сообщить о противоправных действиях можно в ближайшем отделе полиции или по телефону «102». Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.