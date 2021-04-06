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Тольяттинец уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи

6 апреля 2021 10:32
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Тольяттинец уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи

В сентябре 2020 года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что она работает продавцом в одном из магазинов города. В дневное время в отдел зашел мужчина, отвлек ее внимание под предлогом демонстрации товара,  убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и с поверхности витрины тайно похитил ее кошелек, в котором находились денежные средства.

Буквально через пару дней за помощью в полицию обратилась директор одного из зоомагазинов города и сообщила, что неизвестный мужчина отвлек внимание продавца под предлогом демонстрации товара, и тайно похитил с кассового аппарата денежные средства. В октябре 2020 года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с аналогичным заявлением обратилась продавец продуктового магазина. Женщина сообщила, что неизвестный отвлек ее внимание и похитил из пластикового контейнера денежные средства. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 53 тысяч рублей.

Стражи правопорядка составили фоторобот предполагаемого злоумышленника и ориентировали на его розыск все наружные службы.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УМВД России по г. Тольятти за совершение аналогичного преступления. По данным следователей, безработный житель Тольятти 1988 года рождения 11 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в январе 2020 года освободился из мест лишения свободы. Задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды, сообщает облМВД.

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