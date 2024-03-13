Тольяттинец украл телефон у женщины в магазине

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В начале марта текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району обратилась местная жительница 1994 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 18 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что гаджет пропал, когда женщина была в одном из продуктовых магазинов, мимо прошел неизвестный мужчина случайно задел ее. Через некоторое время она обнаружила, что из кармана куртки пропал сотовый телефон.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериалов полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый за имущественное преступления местный житель. Оперативники установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции 44-летнего злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что похищенное сдал в один из ломбардов, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Похищенное имущество возвращено законной владелице.