Тольяттинец украл куртку с витрины магазина

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В полицию Тольятти за помощью обратилась управляющая одного из магазинов, реализующих одежду в торговом центре, которая сообщила, что с витрины торговой точки пропал товар. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 11 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий.

Узнав в злоумышленнике ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1995 года рождения и, располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперуполномоченные доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что похищенную куртку продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.