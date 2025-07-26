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Тольяттинец украл из магазина алкоголь на 28 000 рублей

26 июля 2025 11:38
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Тольяттинец украл из магазина алкоголь на 28 000 рублей

В начале июля текущего года в отдел полиции по Центральному  району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию.

При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лица, привлекавшегося к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили места возможного нахождения 35-летнего мужчины, ранее судимого за имущественные преступления и задержали его на одной из улиц города.

Подозреваемый признал свою вину, и пояснил сотрудникам полиции, что зашел в магазин, и убедившись, что его никто не видит, взял с прилавка алкоголь и убежал. Похищенное продал случайным прохожим, денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

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