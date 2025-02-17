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Тольяттинец украл чужую шубу в пункте выдачи

17 февраля 2025 10:45
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Тольяттинец украл чужую шубу в пункте выдачи

В конце ноября прошлого года в отдел полиции по Центральному району обратилась представитель одного из пункта выдачи заказов, которая сообщила, что со стойки выдачи пропала коробка, в которой находилась женская шуба.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили заявителя, осмотрели место происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри помещения, и нашли кадры, на которых злоумышленник взял коробку с чужим товаром и вышел из пункта выдачи.

Оперуполномоченные предположили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление местный житель 1985 года рождения. 

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что похищенную шубу продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проводить мероприятия по розыску похищенного имущества.

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