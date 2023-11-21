Тольяттинец шел мимо незакрытого автомобиля и решил покататься

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В начале ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя о хищении его отечественного автомобиля. Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал на розыск личный состав Управления и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

В ходе опроса потерпевший пояснил полицейским, что накануне вечером припарковал автомобиль во дворе дома на улице Жилина, а утром обнаружил его пропажу.

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер и ориентировал на розыск легкового автомобиля ВАЗ 21043 личный состав отдела полиции.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и возможных очевидцев. От местных жителей оперуполномоченные уголовного розыска получили информацию о возможном местонахождении предполагаемого злоумышленника.

Полицейские задержали злоумышленника на улице в Центральном районе и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль полицейские обнаружили возле одного из домов на ул. Диагональной.

В ходе опроса ранее судимый 32-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя мимо незакрытого автомобиля, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сел в салон и решил покататься.

В настоящее время отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.