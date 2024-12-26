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Тольяттинец похитил с прилавка магазина продукты на сумму свыше 11 000 рублей

26 декабря 2024 10:01
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Тольяттинец похитил с прилавка магазина продукты на сумму свыше 11 000 рублей

В конце ноября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка продукты питания.

Прибывшие по указанному потерпевшим адресу полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию. Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком, и обнаружив следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения 39-летнего мужчины, ранее судимого за имущественные преступления и задержали его на одной из улиц города.

Как установили полицейские, задержанный зашел в магазин взял с прилавка продукты и убежал. Со слов подозреваемого, продукты он продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на наличные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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