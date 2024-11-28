Тольяттинец под видом агента по недвижимости похитил у инвесторов свыше 20 млн рублей

138

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего ранее не судимого местного жителя, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с марта 2015 года по март 2018 года мужчина под предлогом приобретения объектов недвижимости для двух граждан завладел их денежными средствами.

Один из потерпевших в силу дружеских отношений для оказания содействия в приобретении жилого дома и 2 земельных участков в с. Подстепки Ставропольского района, а также 2 квартир в г. Тольятти передал агенту 14,5 млн рублей, которыми тот распорядился по собственному усмотрению.

Обладая познаниями в области оказания риэлторских услуг, создавая видимость успешной деятельности в сфере инвестирования в строительство, мужчина предложил другому знакомому передать ему в займ 7 млн рублей, обязуясь вернуть полученную сумму с процентами. Данные средства якобы предназначались на участие в долевом строительстве 8 квартир в многоквартирном доме. Однако в оговоренные сроки займополучатель деньги не возвратил, квартиры у застройщика не приобрел, средства присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба.