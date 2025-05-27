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Тольяттинец под предлогом ремонта украшения сдал чужую золотую цепочку в ломбард

27 мая 2025 13:54
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Тольяттинец под предлогом ремонта украшения сдал чужую золотую цепочку в ломбард

В полицию Жигулёвска обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности жителя г. Тольятти. Заявительница пояснила, что знакомый подруги под предлогом ремонта золотой цепочки, путем обмана похитил её. Потерпевшая оценила материальный ущерб на сумму более 20 000 рублей.

Со слов заявительницы сотрудники полиции установили, что золотую цепочку потерпевшей порвала подруга в ходе конфликта, а её сожитель заверил, что сможет починить украшение. Спустя некоторое время в ходе неоднократных телефонных разговоров с просьбой вернуть имущество, мужчина убеждал женщину, что отдаст ее в первозданном виде, когда самостоятельные попытки  вернуть украшение не увенчались успехом, женщина обратилась за помощью в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Тольятти 1987 года рождения, проживающий в Жигулёвске.

Задержанный в совершении противоправного деяния признался и пояснил оперуполномоченным, что реализовал вверенную ему золотую цепочку в комиссионном магазине, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Жигулёвский городской суд для рассмотрения по существу.

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