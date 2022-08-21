Тольяттинец отобрал у матери 28 тысяч рублей

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1950 года рождения, пояснившая, что у неё было похищено имущество. Сумма причинного ущерба составила 28 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, она находилась дома со своим сыном, с которым у них произошла ссора, в результате он схватил ее сумку, где находились денежные средства, и выбежал из квартиры.

Сотрудниками уголовного розыска у одного из домов в Комсомольском районе, в течении часа после получения ориентировки, был задержан подозреваемый и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный 1980 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства он уже успел потратить на личные нужды.

Подразделением дознания отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.