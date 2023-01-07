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Тольяттинец ограбил магазин

7 января 2023 14:09
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Тольяттинец ограбил магазин

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило заявление от представителя одной из торговых организаций о хищении с прилавка 26 пачек сливочного масла на сумму порядка 4 тысяч рублей.

Со слов заявителя сотрудники полиции составили ориентировку с описанием примет грабителя и распространили ее среди личного состава Управления, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. Начальник смены дежурной части направил по указанному в сообщении адресу ближайшие экипажи наружных служб полиции и следственно-оперативную группу.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили и опросили очевидцев происшествия, изучили материалы с камер видеонаблюдения, установленных в торговом помещении. Выяснилось, что злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин, сложил в пакет сливочное масло и направился к выходу. Действия мужчины заметили сотрудники магазина и попытались его остановить, но тот успел скрыться.

С поверхностей, которых касался злоумышленник, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые дознаватель направил на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе, и принадлежат ранее судимому за имущественное преступление жителю Тольятти 1994 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его возле одного из многоэтажных домов в Комсомольском районе города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный молодой человек вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что похищенный товар продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

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