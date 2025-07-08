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Тольяттинец обокрал магазин

8 июля 2025 12:12
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Тольяттинец обокрал магазин

Похищенный товар он планировал продать, но не успел, так как его оперативно задержали полицейские.

В полицию Тольятти поступило заявление от администратора одной из торговых организаций о хищении продуктов питания на сумму свыше 4 тысяч рублей.

Через несколько часов в ходе патрулирования района возле одного из многоквартирных домов сотрудники патрульно-постовой службы полиции после непродолжительной погони задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. У задержанного сотрудники полиции изъяли похищенные товарно-материальные ценности.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления 36-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что похищенный товар планировал продать случайным прохожим, но не успел, так как его оперативно задержали сотрудники полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное возвращено законному владельцу.

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