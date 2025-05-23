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Тольяттинец обокрал кассу пекарни

23 мая 2025 09:46
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Тольяттинец обокрал кассу пекарни

Полицейские задержали подозреваемого, когда он попытался перевести похищенные деньги через банкомат на собственную карту.

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель магазина-пекарни, который сообщил, что из кассы пропали денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 17 000 рублей.                  

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, получив ориентировку на розыск подозреваемого в хищении из магазина, осуществляя объезд вверенной территории, возле одного из  торговых центров заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым.

Полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления  жителя Октябрьского района  2010 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время личного досмотра, в присутствии понятых, у задержанного изъяли похищенные денежные средства.

Злоумышленник сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в вечернее время путем отжатия входной двери проник в помещение пекарни, откуда похитил кассовый ящик с выручкой, после чего скрылся. Полицейские задержали молодого  человека в момент, когда он попытался перевести похищенные деньги через банкомат на собственную карту.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Похищенные денежные средства возвращены представителю потерпевшего.

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