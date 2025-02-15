Тольяттинец ночью разбил дверь в магазин и украл выпивку

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В начале февраля текущего года в отдел полиции в Тольятти за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный путем разбития входной двери, проник в помещение и похитил с прилавка алкогольную продукцию. Причиненный организации ущерб составил более 5 000 рублей.

Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г.Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их и изъял на светлую дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Поолицейские установили места возможного нахождения местного жителя 1993 года рождения, ранее судимого за имущественные преступления, задержали его и доставили в отдел, для дальнейшего разбирательства.

В ходе следствия установлено, что задержанный, разбив стекло входной двери, проник внутрь магазина и похитил алкоголь, который частично употребил. Некоторое количество спиртного изъято у злоумышленника и возвращено законному владельцу.