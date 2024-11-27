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Тольяттинец нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в магазинах

27 ноября 2024 15:12
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Тольяттинец нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в разных магазинах

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее денежной суммы в размере более 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег местный житель продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. г части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: любой человек, тайно снявший деньги или оплативший свои покупки чужой, найденной на улице, банковской картой, либо картой знакомого или родственника без их ведома, совершает преступление, за которое законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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