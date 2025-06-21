Тольяттинец нанял киллера для убийства экс-жены, её телохранителя и деверя

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На 52-летнего жителя Тольятти заведено уголовное дело по статье УК РФ «Организация приготовления к убийству, совершенная в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений или по найму».

По версии следствия, не позднее июня 2025 года тольяттинец, испытывая неприязнь к бывшей супруге, решил убить экс-жену, её личного охранника, и её брата, для чего подыскать наёмного киллера.

Найдя предполагаемого убийцу, тольяттинец предал ему информацию, необходимую для лишения жизни экс супруги, деверя и телохранителя, огнестрельное оружие, патроны и 500 тысяч рублей в качестве аванса от обещанных 7 миллионов рублей.

18 июня 2025 года, в Тольятти, действовавший в рамках оперативного эксперимента «киллер», сообщил заказчику о якобы совершенном им убийстве, и передал фотографии инсценировки преступления. После этого тольяттинец был задержан сотрудниками подразделения уголовного розыска областного Главка полиции при силовой поддержке СОБРовцев «Омега» регионального Управления Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о помещении тольяттинца в следственный изолятор. Ведётся расследование, сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области, пишет Самара-АиФ.