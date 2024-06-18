Тольяттинец избил соседа своей подруги, заступаясь за нее

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации от одного из многоэтажных домов, расположенных на ул. А. Скрябина, местного жителя 1994 года рождения с многочисленными телесными повреждениями, полученными во время бытового конфликта.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия. Со слов мужчины, он повздорил с соседкой, за которую у вступился ее сожитель, который нанес ему несколько ударов. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1994 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что во время конфликта не смог совладать с эмоциями.

Возбуждено уголовное дело.