Тольяттинец из мести устроил поджог детского городка в одном из парков

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В середине декабря текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о возгорании детской площадки в парке Комсомольского района. После локализации пожара, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли предметы и следы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в пожоге на территории Комсомольского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что причиной поджога детской площадки стал конфликт с застройщиком объекта. Местный житель 1976 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что он оформился разнорабочим в строительную компанию, и с октября по ноябрь работал на строительстве детской площадки. Но затем перестал ходить на работу, при этом, посчитав, что работодатель не в полном объеме оплатил его труд. Спустя время он решил отомстить работодателю. После распития спиртных напитков, взяв бутылку с растворителем, пришел в детский парк. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он облил легковоспламеняющейся жидкостью детский городок и поджёг его.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».