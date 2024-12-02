Тольяттинец пришел в комиссионный магазин и отобрал у продавца понравившееся зеркало

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В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудника комиссионного магазина о том, что один из покупателей похитил с витрины настольное зеркало, после чего скрылся.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, подробно опросили заявителя, который пояснил, что днем в торговую точку пришел мужчина, который на витрине увидел зеркало. Подозреваемый неожиданно стал кричать и требовать, чтобы продавец отдал его. В какой-то момент мужчина стал наносить удары продавцу, тогда сотрудник торговой точки открыл витрину, после чего злоумышленник взял зеркало и скрылся.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, на которую попали действия злоумышленника.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с витрины, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Информацию эксперты передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения 36-летнего ранее судимого за имущественные преступления и задержали возле одного из многоэтажных домов в Автозаводском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный 36-летний местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ему понравилось зеркало и он решил оставить его себе.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о грабеже.