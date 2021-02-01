Телефонный мошенник задержан в Самарской области

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Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя города Сызрань 1981 года рождения.

Как следует из материалов уголовного дела, с апреля по сентябрь 2020 года обвиняемый по средствам сотовой связи вводил граждан в заблуждение и убеждал их перевести денежные средства на указанные им банковские карты. Все потерпевшие являются жителями Самарской области.

По данным следствия, мужчина наугад набирал сотовый номер, а после убеждал перечислить ему денежные средства. Несколько раз обвиняемый представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за небольшую сумму смягчить наказание попавшему в несчастье родственнику абонента. Большую часть звонков мужчина совершал от лица родственников, которым необходимы денежные средства для решения неожиданно возникшей проблемы. Не всегда свою задумку обвиняемому удавалось реализовать до конца. У некоторых граждан общение со злоумышленником все же вызвало подозрения и в последний момент они отказывались переводить денежные средства.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории городского округа Сызрань СУ МУ МВД России «Сызранское», доказана причастность злоумышленника к совершению пяти преступлений, а также двум попыткам их совершения. Причиненный потерпевшим ущерб варьируется от 4 000 до 7 000 рублей.

В настоящее время ранее неоднократно судимому жителю города Сызрань предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

В связи с участившимися случаями мошенничества с использованием сотовой связи и сети «Интернет», полицейские обращаются к гражданам! Будьте внимательны! Не поддавайтесь панике! Всегда проверяйте информацию, полученную с неизвестных телефонных номеров!

Заместитель начальника отдела по раскрытию общеуголовных мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Алексей Елизаров призывает граждан перепроверять информацию, полученную по телефону у родственников, у представителей банков, организаций. Тем более, если вас просят произвести какие-либо действия, связанные с передачей денежных средств.

Ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать персональные данные о себе и об имеющихся у вас банковских картах! Не стоит при разговоре с неизвестными лицами поддаваться панике, уговорам и оформлять кредиты в различных организациях, а после, под предлогом их безопасности, переводить денежные средства на указанные злоумышленниками номера сотовой связи и банковские счета.

О фактах совершения мошеннических действий необходимо незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции.