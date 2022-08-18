Сызранские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Сызрани поступила информация о том, что ранее судимый 37-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.



Оперативники задержали мужчину на одной из улиц Сызрани. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него пакет с марихуаной, общей массой больше 30 грамм, что относится к значительному размеру.

В ходе допроса мужчина пояснил, что собрал наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта на пустыре в одном из районов города. Эта версия в настоящее время тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.



По данным сотрудников полиции подозреваемый не имеет постоянного источника дохода, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за незаконный оборот наркотических средств.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



Расследование продолжается.