Сызранка закупалась с помощью карты, украденной у знакомого

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В декабре 2023 года в полицию за помощью обратился 52-летний житель Сызрани, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее около 14 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении нескольких дней его банковской картой расплачивались в магазинах Юго-Западного района города. Спектр покупок был весьма широк – от продуктов питания до лекарственных препаратов. Полицейские опросили сотрудников торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, показали потерпевшему скриншоты с изображением возможной злоумышленницы и он уверенно опознал свою знакомую, которая накануне была у него в гостях.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения 42-летней местной жительницы, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная пояснила, что вместе с потерпевшим она распивала спиртные напитки, а когда тот уснул, решила воспользоваться его беспомощным состоянием и похитила банковскую карту. После удачного списания чужих денежных средств в ближайшем магазине, женщина продолжила оплачивать свои покупки в других торговых точках, покупая еду и медикаменты. По данным сотрудников полиции, подозреваемая ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась.

В настоящее время обвиняемая частично возместила ущерб потерпевшему.