Сызранка в аптеке забрала кошелек у пенсионера

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1946 года рождения, который сообщил о пропаже имущества. Полицейским мужчина рассказал, что во время посещения аптеки у него из сумки совершили хищение кошелька, в котором находилось 3200 рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, сотрудники полиции установили личность злоумышленницы - местной жительницы 1977 года рождения, ранее неоднократно попадавшей в поле зрения сотрудников МВД за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и карманные кражи.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно–постовой службы старший сержант полиции Виктор Шлычков и сержант полиции Анатолий Кулагин увидели женщину, по приметам схожую с разыскиваемой. Увидев полицейский патруль, она попыталась скрыться, но была задержана полицейскими и доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 46-летняя местная жительница вину в содеянном признала, и сообщила полицейским, что пошла на совершение преступления из-за материального положения. Сумка, которую пенсионер нес в руках, была не закрыта, и она с легкостью забрала кошелек. Украденные деньги задержанная потратила на собственные нужды, а от портмоне избавилась, выкинув его в мусорный контейнер.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 46 летней сызранки возбуждено уголовное дело.