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Сызранка приобрела наркотик через закладку

2 декабря 2024 19:31
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Сызранка приобрела наркотик через закладку

В апреле текущего года в отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что ранее судимая за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств женщина 1970 года рождения не встала на путь исправления.  

Во время отработки полученных сведений оперуполномоченные задержали жительницу Сызрани возле одного из многоквартирных домов. В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанной и осмотр ее квартиры, в ходе чего обнаружили и изъяли пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое оперативники направили в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД. Согласно исследованию, изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 30 грамм.

В ходе опроса задержанная созналась в содеянном и пояснила сотрудникам полиции, что запрещенные вещества приобрела через сеть Интернет путем тайника - «закладки» без цели сбыта, для личного употребления. Местной жительнице назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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