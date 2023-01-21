Сызранка в ломбарде лишилась купленного кольца

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы города 1986 года рождения о том, что у неё пропало золотое кольцо с фианитом массой 2 грамма. Материальный ущерб, согласно представленным потерпевшей документами, составил 10 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские установили, что ювелирное изделие она случайно оставила в лотке комиссионного магазина, после его выкупа. Девушка забрала заполненные документы, вышла из магазина, села в такси, а когда через несколько минут вернулась – кольца уже не было.

Полицейские опросили персонал ломбарда, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от него. На кадрах видеозаписи оперативникам показалась знакомой личность мужчины, который подходил после потерпевшей к прилавку. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков местный житель 1986 года рождения. В дальнейшем, по месту его проживания, в присутствии понятых полицейскими обнаружено и изъято похищенное кольцо, которое в настоящий момент возвращено законной владелице. Злоумышленник в содеянном сознался и сообщил, что собирался сдать кольцо в ломбард. Однако, не смог довести свой противоправный умысел до конца, так был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.