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Сызранка в ломбарде лишилась купленного кольца

21 января 2023 12:07
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Сызранка в ломбарде лишилась купленного кольца

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы города 1986 года рождения  о том, что у неё пропало золотое кольцо с фианитом массой 2 грамма. Материальный ущерб, согласно представленным  потерпевшей документами, составил 10 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские установили, что ювелирное изделие она случайно оставила в лотке комиссионного магазина, после его выкупа. Девушка забрала заполненные документы, вышла из магазина, села в такси, а когда через несколько минут вернулась – кольца уже не было.

Полицейские опросили персонал ломбарда, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине  и поблизости от него. На кадрах видеозаписи оперативникам показалась знакомой личность мужчины, который подходил  после потерпевшей к прилавку. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков местный житель 1986 года рождения. В дальнейшем, по месту его проживания, в присутствии понятых полицейскими обнаружено и изъято похищенное кольцо, которое в настоящий момент возвращено законной владелице.  Злоумышленник в содеянном сознался и сообщил, что собирался сдать кольцо в ломбард.  Однако, не смог довести свой противоправный умысел до конца, так был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

 

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