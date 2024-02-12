Сызранец украл с витрины 10 дезодорантов

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В январе текущего года в полицию за помощью обратился представитель магазина, расположенного на улице Московской в г. Сызрани. Работник торговой точки сообщил, что во время ревизии обнаружил пропажу с витрины 10 дезодорантов различных марок.

Полицейские опросили сотрудников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Через две недели после случившегося, находясь на маршруте патрулирования, патрульные полицейские заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее неоднократно судимый за кражи местный житель 1991 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что похищенные средства сбыл незнакомым людям на улице, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.