Сызранец украл из магазина 35 пачек масла

79

В Сызрани за помощью в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенных на улице Ульяновской. Он сообщил, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача 35 упаковок сливочного масла различных наименований. Как установили полицейские из представленных документов, противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен материальный ущерб в размере более 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер наблюдения. При просмотре видео файлов полицейские обратили внимание на мужчину, который зашел в магазин, взял с полки сливочное масло, сложил в пакет и, не оплачивая, прошел через кассовую зону. Оперуполномоченные составили и распространили среди личного состава Межмуниципального Управления ориентировку на розыск злоумышленника.

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Московской заметили, задержали и доставили в отдел мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 34-летний житель Сызрани вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что похищенное имущество продал прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.