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Сызранец собирал коноплю на берегу Волги для личного употребления

20 ноября 2024 12:00
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Сызранец собирал коноплю на берегу Волги для личного употребления

В Октябрьске завершено расследование уголовного дела в местного жителя 1993 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

В августе текущего года, во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции был замечен гражданин, схожий по приметам по ранее переданной ориентировке, который при виде служебного автомобиля развернулся в обратном направлении и стал ускорять шаг, а при приближении сотрудников полиции выбросил на землю черную сумку и полимерный пакет. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа и изъяла выброшенный пакет с веществом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское».

Исследование показало, что вещество является наркотическим средством канабис (марихуана), общей массой в высушенном виде более 178 грамм, что законодатель относит к крупному размеру. 

В ходе опроса безработный, ранее судимый, в том числе и за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пояснил, что выбросил сумку, потому что испугался сотрудников полиции, так как при себе имел запрещенные вещества растительного происхождения, части которого он собрал на берегу Волги для личного употребления, без цели сыта.

Теги: Стоп Наркотик

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