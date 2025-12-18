Сызранец, разбив стекло витрины, открыто похитил четыре планшетки с ювелирными изделиями

Полицейскими в Сызрани окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина.

В октябре текущего года, злоумышленник, находясь в помещении ювелирного магазина на ул. Советской, разбив стекло витрины, открыто похитил четыре планшетки с ювелирными изделиями. Материальный ущерб представитель торговой точки оценил на сумму более 5,5 млн. рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая опросила возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники полиции изъяли запись с камер наружного наблюдения, установленных в торговом зале и на фасаде близлежащего здания.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможной причастности к грабежу местного жителя 1989 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

У задержанного по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли похищенные ювелирные изделия, деньги от продажи нескольких украшений. Установлено, что ранее не судимый 36-летний местный житель, угрожал сотруднику магазина, используя в качестве оружия перцовый баллончик. Понимая, что продавец не собирается отдавать ювелирные изделия добровольно, разбега стал наносить удары ногой по стеклянным частям витрин, разбил их и похитил демонстрационные планшеты с золотом, сложив их в заранее приготовленные сумки, и с места происшествия скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» данное уголовное дело расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении жителя Сызрани и направлено в суд для принятия решения по существу. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.