сызранец проник на чужую дачу и похитил микроволновку и швейную машинку

31

В дежурную часть ОП №35 МУ МВД России «Сызранское» обратилась пенсионерка с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявительница оценила в 12 000 рублей.

Женщина рассказала, что постоянно проживает в г. Октябрьске, а дом в селе Муранка Шигонского района, использует как дачу. Вовремя её отсутствия неизвестный, повредив навесной замок на входной двери, проник в жилище и похитил микроволновую печь и старинную швейную машинку.

При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники выяснили, что такую же швейную машинку сдавали в местный пункт приёма металла. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, который сдал имущество, его возможные места нахождения, задержали злоумышленника и доставили в территориальный отдел внутренних дел. Задержанный - безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение краж, местный житель 1980 года рождения. Мужчина признал свою вину полностью. В дальнейшем, по месту своего проживания, в присутствии понятых он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенную микроволновку. Полицейские предпринимают меры к возвраты похищенной швейной машины.

Следственным отделением СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сотрудники полиции напоминают владельцам частных домов о необходимости самостоятельно принять меры по сохранности своего имущества. Целесообразно почаще навещать свое загородное жилище. Не рекомендуется оставлять на даче ценные вещи. Лучше всего максимально затруднить доступ в жилище посторонним и установить крепкие двери, оснащенные сложными замками, а на окна поставить решетки.