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Сызранец проник на чужую дачу и похитил микроволновку и швейную машинку

15 октября 2022 10:28
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сызранец проник на чужую дачу и похитил микроволновку и швейную машинку

В дежурную часть ОП №35 МУ МВД России «Сызранское» обратилась пенсионерка с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявительница оценила   в 12 000 рублей. 

Женщина рассказала, что постоянно проживает в г. Октябрьске, а дом в селе Муранка Шигонского района, использует как дачу. Вовремя её отсутствия неизвестный, повредив навесной замок на входной двери, проник в жилище и похитил микроволновую печь и старинную швейную машинку.

При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники выяснили, что такую же швейную машинку сдавали в местный пункт приёма металла.   В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, который сдал имущество, его возможные места нахождения, задержали злоумышленника и доставили в территориальный отдел внутренних дел. Задержанный -  безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение краж, местный житель 1980 года рождения.  Мужчина признал свою вину полностью. В дальнейшем, по месту своего проживания, в присутствии понятых он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенную микроволновку. Полицейские предпринимают меры к возвраты похищенной швейной машины.

Следственным отделением СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сотрудники полиции напоминают владельцам частных домов о необходимости самостоятельно принять меры по сохранности своего имущества.  Целесообразно почаще навещать свое загородное жилище. Не рекомендуется оставлять на даче ценные вещи. Лучше всего максимально затруднить доступ в жилище посторонним и установить крепкие двери, оснащенные сложными замками, а на окна поставить решетки.

Теги: Кража

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