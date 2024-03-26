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Сызранец нашел чужой телефон и карту и потратил средства на свои нужды

26 марта 2024 11:24
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Сызранец нашел чужой телефон и карту и потратил средства на свои нужды

В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение от местной жительницы 1990 года рождения, потерявшей сотовый телефон с банковской картой, с которой неизвестный злоумышленник списал деньги за покупки, которые она не совершала. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 13 000 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила, что потеряла сотовый телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Обнаружив пропажу гаджета, сызранка вместе с супругом пыталась дозвониться на сотовый, но он был уже отключен, а обратившись в свой банк за выпиской по пропавшей карте, обнаружила списание с нее денежных средств в размере более 3 700 рублей за покупки, которые она не совершала. Потерпевшая заблокировала банковскую карту и обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что картой расплачивались в различных магазинах города и на АЗС. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на заправочных станциях и поблизости от них. Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался местный житель 1961 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый в совершении преступления признался и сообщил, что подрабатывает в такси. Ожидая очередного клиента, он вышел из машины покурить и, обнаружив на лавочке, около подъезда чужой сотовый телефон, решил его присвоить. Банковской картой расплатился за покупки продуктов питания и сигарет, а также несколько раз заправил автомобиль. В дальнейшем, в присутствии понятых, мужчина выдал телефон сотрудникам полиции. По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

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