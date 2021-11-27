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Сызранец купил у мошенника свой гараж

27 ноября 2021 11:16
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Сызранец купил у мошенника свой гараж

В полицию Сызрани обратился местный житель, сообщив, что на одном из сайтов в Интернете обнаружил объявление о продаже своего гаража.

Полицейские, подробно опросив мужчину, предложили ему в присутствии оперативников созвониться с автором объявления и назначить встречу под предлогом покупки гаража.

Во время встречи мужчины с продавцом имущества оперативники задержали молодого человека 2005 года рождения.  В присутствии понятых у него были изъяты денежные средства в размере 30 тысяч рублей, переданные ранее покупателем. По словам молодого человека, гараж попросил его продать знакомый, убедив, что помещение находится в собственности.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого -  ранее не судимого жителя города Сызрань 2004 года рождения. Он был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что гараж присмотрел во время прогулки. Сделав несколько фото, он попросил своего товарища помочь ему с продажей. Знакомый, не подозревая о его преступном умысле, в помощи не отказал.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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