Сын похитил у отца стиральную машинку в Тольятти

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением о краже обратился местный житель 1974 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищена стиральная машинка. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 15 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что находился на даче, а когда вернулся, обнаружил пропажу имущества. Потерпевший предположил, что к хищению бытовой техники может быть причастен его сын, проживающий с ним в квартире.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1993 года рождения на улице в Автозаводском районе и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что стиральную машинку сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело.