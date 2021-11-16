Супруги из Тольятти перевели мошеннику 1 млн 200 тысяч рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.



Так, супругам из Тольятти: 48-летней женщине, работающей лаборантом на предприятии, и безработному мужчине 1983 года рождения, поступил звонок из «правоохранительных органов». Неизвестный, используя несколько абонентских номеров, по телефону убедил родственников, оформить кредиты. Спустя некоторое время потерпевшие перевели более одного миллиона 200 тысяч рублей на «безопасный» счет мошенника. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.