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Супруги из Тольятти перевели мошеннику 1 млн 200 тысяч рублей

16 ноября 2021 10:52
144
Супруги из Тольятти перевели мошеннику 1 млн 200 тысяч рублей

Будьте бдительны!
Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.


Так, супругам из Тольятти: 48-летней женщине, работающей лаборантом на предприятии, и безработному мужчине 1983 года рождения, поступил звонок из «правоохранительных органов». Неизвестный, используя несколько абонентских номеров, по телефону убедил родственников, оформить кредиты. Спустя некоторое время потерпевшие перевели более одного миллиона 200 тысяч рублей на «безопасный» счет мошенника. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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